29.01.2024

Die Altstadtsatzung muss modernisiert werden

Plus Die Dachflächen in Landsberg sind immer wieder Thema. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Der besondere Reiz der Landsberger Altstadt liegt in den gut erhaltenen historischen Gebäuden. Die Landsbergerinnen und Landsberger widerstanden – mit nur ganz wenigen Ausnahmen – in den 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahren den Verlockungen moderner Architektur und sanierten lieber ihre denkmalgeschützten Häuser. Mit der Altstadtsatzung hat die Stadt einen Rahmen geschaffen, in dem Fassaden und Dachflächen verändert werden dürfen.

Doch dieser Rahmen wurde immer wieder durchbrochen. Es wurden Ausnahmen von der Regel erlaubt, die immer wieder Nachahmer finden. Und so ringen Bauherren, Stadtverwaltung und Stadtrat um Gauben, Dachflächenfenster oder französische Balkone. Zuletzt sprach ein Stadtrat gar von einem baulichen „Verbrechen“, dem vor Jahren im Klösterl zugestimmt worden sei. Doch das hilft dem Bauwerber nebenan wenig, dessen Projekt wieder streng nach Satzung beurteilt wird.

