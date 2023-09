Die Ausbildungsmesse in Kaufering ist ein wichtiges Angebot

Plus Immer mehr junge Menschen setzten auf ein Studium. Wie sinnvoll ist da eine Ausbildungsmesse? Ein Kommentar von Christina Wanner.

Der diesjährige Bildungsbericht des zuständigen Bundesministeriums zeigt, dass das Handwerk in Deutschland im vergangenen Jahr knapp 3000 Ausbildungsverträge weniger registriert hat, als im Vorjahr. Industrie und Handel legten stattdessen um knapp 6900 zu. Insbesondere Abiturientinnen und Abiturienten entscheiden sich deutlich öfter für ein Studium nach ihrem Schulabschluss als für eine Ausbildung.

Warum ist das so? Einerseits assoziieren viele junge Menschen ein abgeschlossenes Studium nach wie vor mit besseren Berufschancen und höherem Einstiegsgehalt. Auch ist es in Akademikerfamilien oft selbsterklärend, dass die Kinder einen ähnlichen Weg einschlagen wie ihre Eltern. Ein Aspekt darf jedoch auch nicht vergessen werden: Viele Schülerinnen und Schüler wissen schlichtweg nicht, was sie bis zur Rente machen wollen. Der Schulabschluss ist eine große Sache, die häufig mit viel Druck verbunden ist, speziell von außen. Natürlich scheint es da simpler, einfach kurz ein Studium anzufangen und dann mal weiterzuschauen, was so kommt. Es hat immerhin einen Grund, weshalb viele Studienkarrieren so schnell enden.

