Die Baustelle Reischer Talweg ist keine Überraschung

Plus Das neue Kinderhaus in Landsberg ist nicht bezugsfertig. Kein Wunder, bei den aktuellen Problemen in der Baubranche, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Dass die Kitas im Landkreis Landsberg voll belegt sind, ist keine Neuigkeit. Der Personalmangel und zu klein gewordene Einrichtungen stellen die Träger vor große Herausforderungen. Die Kommunen haben diese Information aus erster Hand und arbeiten sichtbar daran, die Kapazitäten aufzustocken. Doch auch die Gemeinden sind nicht vor den seit Monaten grassierenden Lieferengpässen gefeit. Die Kindertagesstätte am Reischer Talweg in Landsberg steht exemplarisch für das schwierige Unterfangen Kita-Ausbau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen