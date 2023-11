Die bewährten Corona-Maßnahmen sollten nicht in Vergessenheit geraten

Plus Neben Corona haben auch andere Viren Hochsaison. Es schadet daher nicht, sich jetzt an die in der Pandemie bewährten Maßnahmen zurückzuerinnern.

Vor den Herbst- und Wintermonaten machten sich während der vergangenen drei Jahre regelmäßig Sorge und Verunsicherung breit, denn Fachleute warnten vor in die Höhe schießenden Corona-Zahlen und überlasteten Krankenhäusern. Inzwischen hat das Virus Gott sei Dank an Schrecken eingebüßt. Und doch sollte sich jeder an einige in der Pandemie bewährten Maßnahmen zurückerinnern, um sich selbst und seine Mitmenschen nicht nur vor Covid-19 zu schützen.

Im Landkreis Landsberg gibt es zwar wieder mehr Corona-Nachweise, außerdem dürfte es - weil eben kaum noch getestet wird - eine relativ hohe Dunkelziffer geben. Doch die Verläufe nach einer Infektion sind vergleichsweise mild. Auch bei Menschen, die während der Pandemie als Risikopatienten gegolten haben. Die Zeiten, in denen es eine Maskenpflicht und Personenbeschränkungen gab und phasenweise sogar Geschäfte und Gastronomiebetriebe schließen mussten, scheinen glücklicherweise weit entfernt.

