Die Corona-Spaziergänge in Landsberg sind unfair

Plus Während der Corona-Spaziergänge in Landsberg weiterhin ohne Anmeldung stattfinden dürfen, muss sich eine angemeldete Gegendemonstration an die Spaziergänger anpassen. Die Spielregeln sollten für alle Meinungen gleich sein, findet LT-Autorin Vanessa Polednia.

Demokratie ohne Demonstrationen – das wäre nicht nur eine traurige, sondern eine mit den Prinzipien dieser Staatsform nicht vereinbare Vorstellung. Schließlich geht die Staatsgewalt vom Volk aus. Gut also, dass die Versammlungsfreiheit auch unter den Bedingungen der Pandemie gewährleistet wird. Menschen, die sich von der (Corona-)Politik aktuell nicht gehört fühlen und glauben, dass in Deutschland etwas gehörig schief läuft, dürfen, ja sollten sich in der Öffentlichkeit äußern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen