Die Energiewende mit Konsequenz und Augenmaß vorantreiben

Plus Ohne Zumutungen wird die Energiewende nicht gelingen, der Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministers schießt aber über das Ziel hinaus, schreibt Christian Mühlhause.

Die Preise an den Tankstellen und die Bescheide der Energieversorger im Jahr 2022 waren ein Schock für Privathaushalte und Firmen. Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat aber auch den Themen erneuerbare Energien und energetische Sanierung einen enormen Schub verliehen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat vielleicht auch unter diesem Eindruck radikale Vorschläge zum Umbau der Wärmeversorgung präsentiert, die inzwischen wieder einkassiert wurden.

Es ist richtig, Handlungsdruck zu erzeugen und der Bürgerschaft und den Firmen etwas zuzumuten, damit die Energiewende gelingt und ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird. Doch Öl- und Gasheizungen ab 2024 zu verbieten und auch keine Holzpellets mehr zuzulassen in Neubauten, wäre der falsche Weg gewesen. Die Lehre aus Putins Krieg sollte sein: Breit aufstellen, statt in neue Abhängigkeiten zu geraten und die Abhängigkeit von Öl und Gas schrittweise immer weiter zu reduzieren: So viel wie möglich, ohne den Wirtschaftsstandort zugrunde zu richten.

