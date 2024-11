„Flora von Bayern“ ist ein wertvolles Projekt

In dem nun erschienenen Werk „Flora von Bayern“ werden alle im Freistaat in den vergangenen 250 Jahren nachgewiesenen Pflanzen aufgelistet und beschrieben. Ein Mammutprojekt, an dem der renommierte Landsberger Botaniker Dr. Andreas Fleischmann maßgeblich beteiligt war. Aus dem vierbändigen Werk lassen sich auch für den Landkreis viele wertvolle Erkenntnisse ableiten. Dabei überzeugt nicht zuletzt die Herangehensweise der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Für die Fachleute alleine wäre es wohl kaum möglich gewesen, die bayerische Pflanzenwelt erstmals seit 110 Jahren derart detailliert zu erfassen. Deswegen wurde auf das Konzept der Bürgerforschung gesetzt. Über Jahrzehnte haben naturbegeisterte Laien die Flora in ihrer Heimat erkundet und der Wissenschaft so zugearbeitet. Herausgekommen ist ein beträchtlicher Datensatz, durch den sich der Zustand der Pflanzenwelt so genau wie möglich beschreiben lässt.

Ein Aufruf, die Naturräume zu pflegen

Den Landkreis Landsberg beschreibt Botaniker Fleischmann als einen „Biodiversitäts-Hotspot“. Es gibt mehrere Besonderheiten und Pflanzen, die in den hiesigen Gebieten so häufig vorkommen wie nirgends sonst auf der Welt. Das untermauert nicht nur, wie wertvoll und einzigartig die hiesigen, sehr unterschiedlichen Naturräume sind. Es sollte auch ein Aufruf sein, sie zu hegen und zu pflegen.

Ebenso wichtig sind die Schlüsse, die sich hinsichtlich des Klimawandels ziehen lassen. Es ist alarmierend, dass sich der Frühlingsbeginn insbesondere aufgrund der Erwärmung in den vergangenen fünf Jahrzehnten derart verschoben hat. Die zeitliche Entwicklung vieler Pflanzen verändert sich und es gibt lange etablierte Arten, die aufgrund der steigenden Temperaturen vom Aussterben bedroht sind. Dadurch kann das komplette Ökosystem ins Wanken geraten.