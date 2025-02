Die geplante Quartierspflege ist ein sinnvolles Angebot

Die Quartierspflege, die in sechs Kommunen im Landkreis Landsberg starten soll, ist ein naheliegendes Konzept. Es ist fast erstaunlich, dass es noch in den Kinderschuhen steckt und nicht schon großflächiger getestet und umgesetzt wurde. Laut Landrat Thomas Eichinger gibt es ein solches Projekt bislang nur in Leipzig. Es integriert bestehende Projekte wie die Nachbarschaftshilfe in Erpfting und leistet darüber hinaus einen Mehrwert. Dass der Landkreis hier mit in die Verantwortung bei der Betreuung und Pflege der Senioren geht, ist löblich. Dennoch steht und fällt es natürlich mit einem Punkt und es ist ein Stück weit auch eine bittere Nachricht, die mitschwingt.

Es werden Menschen benötigt, die sich einbringen, das könnte in kleinen überschaubaren Quartieren möglicherweise besser gelingen, als wenn es ein Angebot für den gesamten Ort gibt oder die Unterstützerinnen und Unterstützer gar in den nächsten oder übernächsten Ortsteil fahren müssen. Die Nachbarin oder den Nachbarn drei Häuser weiter unterstützt man doch schneller mal bei Alltagsaufgaben oder einfachen pflegerischen Aufgaben als jemanden, der fünf Kilometer entfernt wohnt. Dass der Landkreis dafür Geld zahlt und Personen anstellt, könnte zu mehr Zuspruch führen. Dass auch ambulante Pflegedienste mit ins Boot geholt werden, ermöglicht, dass die Menschen länger in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können.

Spannungsfeld zwischen alternder Gesellschaft und Personalmangel in der Pflege

Gleichzeitig macht das Projekt klar: Das Aufeinandertreffen der alternden Gesellschaft mit dem Mangel an Personal in der professionellen Pflege ist etwas, das die Lage in den kommenden Jahren erheblich verschärfen wird. Ohne die Zivilgesellschaft noch mehr einzubinden, wird es wohl nicht klappen. Es wird spannend sein, zu sehen, wie gut der Ansatz in der Praxis Anklang findet.