An der Saarburgstraße ist ein sensibles Vorgehen gefragt

Plus In vielen Gebäuden in Landsberg steckt Geschichte, auch an der Saarburgstraße. Die Stadt sollte mit dem Viertel sensibel umgehen, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

In vielen Gebäuden in Landsberg steckt eine Menge Geschichte, das zeigt nicht zuletzt das Bauvorhaben an der Saarburgstraße. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs befand sich an dieser Stelle ein DP-Lager – und gerade deshalb muss eigentlich mit dem gesamten Viertel äußerst sensibel umgegangen werden. Es ist gut, dass einige Anwohnerinnen und Anwohner mit ihrer Unterschriftensammlung nun darauf hinweisen.

