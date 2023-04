Die Gewerkschaften haben die Situation maßgeblich verbessert

Plus Gewerkschaften seien nach wie vor wichtig, auch wenn Beschäftigte heute in einer deutlich besseren Verhandlungsposition sind, kommentiert LT-Redakteur Christian Mühlhause.

Viele Rechte, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, erscheinen heute als selbstverständlich, dabei wurden diese maßgeblich von den Gewerkschaften mit erkämpft. Das gilt unter anderem für die wöchentlichen Arbeitsstunden, den Urlaubsanspruch und den Schutz der Gesundheit, durch strengere Regeln bei körperlicher Arbeit. Und natürlich auch für die Höhe der Entlohnung. In den vergangenen zehn Jahren hat sich aber viel verändert, zum Vor- und Nachteil der Gewerkschaften.

Die Zahl der offenen Lehrstellen übersteigt die Zahl der verbliebenen Bewerber, und in vielen Branchen werden händeringend Beschäftigte gesucht. Die können sich den Arbeitgeber inzwischen oft aussuchen und Konditionen einfordern, von denen Beschäftigte vor 30 Jahren nur zu träumen wagten. Wirtschaftsstarke Regionen wie der Landkreis Landsberg merken das besonders stark. Ketzerisch könnte man nun auch fragen, wozu noch Gewerkschaften? Das fragen sich offenbar auch mehr Menschen im Kreis Landsberg als in anderen Kreisen in der Region, spricht man mit Gewerkschaftern. Der Organisationsgrad ist andernorts höher. Doch gemeinsam erreicht man mehr, und die Konjunktur bewegt sich in Wellen. Sich in Sicherheit zu wiegen ist nicht angebracht. Auch wenn die Situation sich zunächst wohl noch weiter verschärfen dürfte für die Arbeitgeber, gehen doch in den kommenden Jahren viele sogenannte Babyboomer noch in Rente.

