Die Kommunale Wärmeplanung ist kein Schreckgespenst

Es klang im ersten Moment nach einer weiteren staatlichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Kommunen, die eh in der Schublade landet: die kommunale Wärmeplanung. Anfang 2023 wurde sie bundesweit vorgeschrieben, mit Fristen bis 2026 für größere Städte und bis 2028 für kleinere Gemeinden wie Kaufering. Dass so eine Vorgabe auch Skepsis weckt, überrascht nicht. Doch es scheint, dass hier kein bürokratisches Monstrum geschaffen wurde, sondern ein Instrument, das Orientierung und Sicherheit bietet.

Vanessa Polednia

86916 Kaufering

Wärmeplanung