Kommentar : Die Kommunale Wärmeplanung ist kein Schreckgespenst

Kommentar

Die Kommunale Wärmeplanung ist kein Schreckgespenst

Der Plan stellt für Kaufering eine wertvolle Gelegenheit dar, die Wärmeversorgung zukunftssicher zu gestalten, findet Redakteurin Vanessa Polednia.
Vanessa Polednia
Von Vanessa Polednia
    • |
    • |
    • |
    Im Landsberger Stadtrat wurde im Sommer der Entwurf des Endberichts zur kommunalen Wärmeplanung vorgelegt.
    Im Landsberger Stadtrat wurde im Sommer der Entwurf des Endberichts zur kommunalen Wärmeplanung vorgelegt. Foto: Stadt Landsberg

    Es klang im ersten Moment nach einer weiteren staatlichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Kommunen, die eh in der Schublade landet: die kommunale Wärmeplanung. Anfang 2023 wurde sie bundesweit vorgeschrieben, mit Fristen bis 2026 für größere Städte und bis 2028 für kleinere Gemeinden wie Kaufering. Dass so eine Vorgabe auch Skepsis weckt, überrascht nicht. Doch es scheint, dass hier kein bürokratisches Monstrum geschaffen wurde, sondern ein Instrument, das Orientierung und Sicherheit bietet.

