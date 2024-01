Die Landsberger Altstadt ist beliebter, als man denkt

Plus Die Innenstadt von Landsberg wird oft kritisiert. Dabei vergisst man aber, dass sie noch viele Stärken hat. Ein Kommentar von Alexandra Lutzenberger.

Ein stetiger Wandel. Die Landsberger Innenstadt ist viel kritisiert und hat immer noch viel Potenzial. Das hört man fast aus allen Stellungnahmen des Einzelhandels und der Stadt heraus. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten gibt es sie noch, die kleinen, inhabergeführten Läden, und sie machen den Charme unserer Altstadt aus. Es sind nicht mehr so viele wie früher, aber das liegt hauptsächlich daran, dass viele altersbedingt ihre Geschäfte geschlossen haben. Banken und Büros gehören auch zu einer Stadt, aber den besonderen Reiz machen Geschäfte aus, die es sonst nicht so oft zu finden gibt. Schuhmachergeschäfte, besonders sortierte Weinhandlungen, Lebensmittelgeschäfte, und viele Geschäfte, die Deko oder Schuhe und Kleidung haben. Besonders im Vorderanger sind viele zu finden, und das ist erfreulich. Auch die Chocolaterien tragen zur Frequenz maßgeblich bei, ebenso die gut sortierten Bäckereien.

Nur noch ein Metzger in der Innenstadt: Das ist traurig

Traurig ist allerdings, dass es nur noch einen Metzger in der Altstadt gibt. Gerade hier war der Bedarf sehr hoch, und die Metzgerei hatte eine lange Tradition. Allerdings scheint es so, dass die Landsberger eh mehr Wert auf andere Dinge legen. Denn neben einer hohen Friseurdichte kommen auch immer mehr Nagelstudios und Kosmetikstudios in die Stadt. Der Vorderanger ist hier besonders dicht besiedelt. Und der Bedarf scheint hier groß zu sein, denn viele Friseure sind oft ausgebucht. Neu sind neben dem Barber im Vorderen Anger unter anderem der Biofriseur und Kosmetikstudio Lichtenstern, und auch das Kosmetikstudio von Grit Prestin zieht von der Vorderen Mühlgasse in den Vorderen Anger um. Da die Gastronomie in Landsberg bei der Umfrage wesentlich zur Attraktivität einer Stadt beträgt, ist es schade, dass Nonnenbräu und Waldwirtschaft erst mal schließen. Man kann nur hoffen, dass sich das nicht fortsetzt trotz Mehrwertsteuererhöhung.

