Die Landsberger Altstadt sollte mit Bedacht entwickelt werden

Plus Bei der Sanierung der Altstadt ist ein behutsames und transparentes Vorgehen wichtig. Gleiches gilt für den Gestaltungsleitfaden für Gewerbetreibende.

Die Aufwertung der nördlichen Altstadt in Landsberg stand zuletzt des Öfteren im Fokus, nun geht es auch mit dem Sanierungskonzept für den gesamten Bereich voran. Es ist richtig, dass das beauftragte Stadtplanungsbüro dabei Transparenz walten lässt und lieber kleine Schritte geht. Auch beim Gestaltungsleitfaden für die Gewerbetreibenden könnte sich dieses Vorgehen auszahlen.

Schon früh wurden die Bürgerinnen und Bürger ins Boot geholt und konnten ihre Vorschläge und Ideen einbringen. Auch auf dieser Basis gibt es inzwischen vier Handlungsfelder mit ausformulierten Zielen. Von konkreten Maßnahmen ist zwar noch keine Rede und dennoch hatten die Stadträtinnen und Stadträte im Bauausschuss schon jetzt einige Anregungen, die auch aufgenommen wurden. Das verdeutlicht, wie sensibel das Sanierungsgebiet ist.