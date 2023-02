Wirtschaft in Landsberg: Die Nachfrage regelt schon immer das Angebot

Das Geschäftskarussell in Landsberg dreht sich weiter. Neueröffnungen finden hauptsächlich in der Gastronomie statt, weniger im Einzelhandel. Das hat einen ganz simplen Grund.

Andrea Heiß, die in Landsberg eine neue Brasserie eröffnet hat, bringt es auf den Punkt: "Wo man selbst aufgeschlossen ist, trifft man auf aufgeschlossene Menschen." Mehr denn je trifft diese Erkenntnis auf den örtlichen Einzelhandel zu. Kundschaft zu gewinnen und zu halten, bedeutet viel Arbeit. Denn die Verlockungen durch Online-Handel und Bestellservice nehmen immer stärker zu. Heute bestellt, morgen geliefert – welcher örtliche Einzelhändler kann das schon leisten?

Obwohl – freundlich nachgefragt, stellt sich meist heraus, dass auch die Geschäftsfrau oder der Geschäftsmann vor Ort innerhalb kurzer Zeit bestellen kann, was aktuell nicht im Ladensortiment vorhanden ist. Und wer braucht denn die meisten Dinge wirklich von einem Tag zum anderen?

Auch Restaurantbesucher müssen parken

Etwas anders sieht es im Bereich Gastronomie aus: Ein gelungener Abend im Restaurant mit Freunden bei gutem Essen oder ein Plausch an der Bar lässt sich nämlich nicht per Mausklick online bestellen und nach Hause liefern. Wir müssen uns schon hinbewegen zum Gastronom unseres Vertrauens. Das scheint zumindest in Landsberg noch relativ gut zu funktionieren, sonst würden sicherlich keine neue Brasserie oder andere Lokale eröffnen beziehungsweise wieder eröffnen. Seien wir doch mal ehrlich, nicht fehlende Parkplätze oder zu hohe Parkgebühren in der Innenstadt sind schuld daran, dass der Einzelhandel weit weg von einer Erfolgsgeschichte ist, wer ausgehen will und nicht in Landsberg wohnt, parkt ja auch und bezahlt dafür.

Es ist das Konsumverhalten von uns allen, das für die Veränderungen unseres Altstadt-Bildes verantwortlich ist. Nachfrage regelt das Angebot, diese Erkenntnis ist nicht neu.

