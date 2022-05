Die neue Gastronomie am Inselbad: Ein Gewinn mit Risiko

Plus Wenn es einen Investor für die neue Gastronomie am Lech gäbe, wäre es eine leichte Entscheidung. So aber muss man die Frage stellen, muss die Stadt diese Summe beim Inselbadumbau zusätzlich investieren? Eine schöne Idee zwar, aber nicht ganz ohne Risiko findet LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Es ist sicher ein interessantes Projekt, die neue Gastronomie im Inselbad. Und für viele ein Traum, dort abends zu sitzen und über den Lech zu blicken. Aber bei den Gastro-Diskussionen hat man den Eindruck, dadurch gerät der Inselbad-Umbau ein wenig in den Hintergrund. Was ist nun wichtig an dieser Stelle? Was ist die Aufgabe einer Stadt zu finanzieren? Darüber muss sich der Stadtrat klar werden und danach einen Betreiber aussuchen. Getrennte hochpreisige Gastronomie oder ein Kompromiss mit dem Inselbad. Was kann funktionieren?

