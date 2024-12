Die Pläne für das ehemalige Lager VII dürfen nicht in Vergessenheit geraten

Im Hinblick auf die Erinnerungsarbeit tut sich einiges in Landsberg. Die Beziehungen nach Israel werden weiter intensiviert, im Stadtmuseum wird es mit der Wiedereröffnung eine neue zeitgeschichtliche Dauerausstellung geben. Und im Kratzerkeller, das wurde nun bekannt, ist ein zeithistorisches Atelier vorgesehen, das sich vertieft der Geschichte des einstigen DP-Lagers widmen soll. Bei all diesen positiven Entwicklungen sollten allerdings die Pläne für eine Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers Kaufering VII bei der Stadt nicht in Vergessenheit geraten.

