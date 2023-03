Die Reform schwächt die direkte Demokratie

Plus Beim Josefitag in Denklingen ist die Wahlrechtsreform ein großes Thema. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Beim politischen Josefitag in Denklingen wird ja gerne die verbale Keule bemüht. Der politische Gegner der CSU ist traditionell die Zielscheibe der Kritik. Das war auch heuer so. Allerdings hatten die bundespolitischen Themen oft wenig lokalen Bezug. Das war heuer anders. Denn die im Bundestag beschlossene Reform des Wahlrechts hätte möglicherweise auch tiefgreifende Folgen für den Landkreis Landsberg.