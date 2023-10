Die Sanierungssprechstunde der Stadt ist ein sinnvolles Angebot

Plus Landsberg gilt weiter als stabiler Wirtschaftsstandort. Warum die geplante Sanierungssprechstunde der Stadt dennoch ein sinnvolles Angebot ist.

Ob die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die hohen Energiekosten, der Fachkräftemangel oder die Inflation: Die Unternehmen hierzulande haben schon seit geraumer Zeit mit aufeinanderfolgenden - und zum Teil sich bedingenden - Krisen zu kämpfen. Vor diesem Hintergrund ist es erfreulich, dass der Landkreis Landsberg aus wirtschaftlicher Sicht nach wie vor als stabiler Standort gilt. Darauf sollte man sich allerdings nicht ausruhen: Eine Sanierungssprechstunde einzuführen, wie es die Stadt ab November plant, ist ein sinnvoller Schritt.

Landsbergs Wirtschaftsförderer André Köhn und der Sanierungsexperte Thomas Planer wagen keine Prognose, wie das Angebot bei den Firmen und Betrieben ankommen wird. Den tatsächlichen Bedarf im Vorfeld herauszufinden, gestaltet sich bei diesem Thema auch eher schwierig. Nicht zuletzt, weil es darum geht, den Unternehmen im möglichst frühen Stadium einer Krise - also bevor die Probleme richtig heikel oder gar publik werden - Hilfestellungen aufzuzeigen.