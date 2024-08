Die Schulwege müssen regelmäßig überprüft werden

Den Landkreis Landsberg kostet die Schülerbeförderung jedes Jahr eine ordentliche Summe, doch das Geld ist gut angelegt. Schließlich wird sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen. Wer überhaupt Anspruch auf eine Übernahme der Fahrkarten hat, ist in einer Verordnung geregelt. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Kilometer-Grenze. Vor diesem Hintergrund müssen die Schulwege natürlich überprüft werden – nicht nur in puncto Sicherheit – und der Landkreis ist verpflichtet, Änderungen durchzusetzen. Kurios mutet die mögliche Ausgabe von Winterfahrkarten an.

