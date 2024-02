Die spannenden Entwicklungen der Area 61

Plus Wo Chancen sind, gibt es auch Herausforderungen. So auch auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing. LT-Redakteurin Vanessa Polednia sieht die Entwicklung primär positiv.

Die neuesten Entwicklungen verdeutlichen es einmal wieder: Die Area 61 auf dem Penzinger Fliegerhorst ist der wohl spannendste Ort im gesamten Landkreis.

Joe Neurauter, Geschäftsführer der Penzing Studios, hat große Pläne für die Hallen VI und VII auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts, wie er im Interview bestätigt. Bis Juni sollen rund 25.000 Quadratmeter an Teilflächen des Fliegerhorsts in Studios konvertiert werden. Laut Neurauter könnte in Penzing der größte Studiokomplex in Zentraleuropa entstehen. Und auch ein Boarding-House oder ein Hotel kann er sich langfristig vorstellen, um Stars wie Nicole Kidman und Sylvester Stallone, die in Penzing drehen, und die Vielzahl an Crewmitgliedern zu verpflegen.

