Die Stadt Landsberger steht finanziell ordentlich da – für den Moment

Plus Größtenteils zeigen sich die Fraktionen mit dem Haushalt für das kommende Jahr zufrieden. Die Rahmenbedingungen können sich aber schnell ändern.

Von Dominik Stenzel

Die Haushaltsberatungen des Landsberger Stadtrats liefen in diesem Jahr in der Tat geräuschlos ab, die abschließenden Reden klangen an der einen oder anderen Stelle fast euphorisch. Kritische Töne gab es in erster Linie von Haushaltsreferent Christian Hettmer ( CSU) und ÖDP-Rat Stefan Meiser – und das ist auch gut so.

Es stimmt: Die Steuereinnahmen sprudeln und die Großprojekte der Stadt können finanziert werden. Und doch gilt, worauf auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) hinwies: Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können sich schnell wieder ändern, das haben die Krisen zuletzt gezeigt. Hettmer wies zudem – nicht nur bei den Beratungen – unermüdlich darauf hin, dass mittelfristig der finanzielle Spielraum wohl eingeschränkt ist. Andere notwendige Vorhaben – beispielsweise im Straßenbau – müssen aufgeschoben werden. Von anderen Mitgliedern des Stadtrats wurde er dafür zum Teil kritisiert. Es ist aber seine Aufgabe, als Haushaltsreferent den Finger in Wunden zu legen, die er sieht.

