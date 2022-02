Plus Die Zahl an Betreuungsangeboten für Senioren muss im Kreis Landsberg steigen. Besonders die Tagespflege ist ein Konzept für die Zukunft, findet LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Der Landkreis Landsberg wird immer älter. Viele Kommunen haben längst erkannt, dass damit auch der Bedarf an Betreuungsplätzen für Seniorinnen und Senioren steigen wird, und wollen entsprechende Angebote schaffen. Insbesondere wegen des akuten Personalmangels in der Pflege ist das aber alles andere als einfach. Es ist daher umso erfreulicher, dass es mit dem Bau des neuen BRK-Sozialzentrums im Landsberger Westen zügig vorangeht.