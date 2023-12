Die Utopie eines florierenden Stadtviertels

Plus Eine Initiative mit Landsberger Kulturschaffenden weckt das Interesse am Urbanen Leben am Papierbach. Das hat aber nur eine Chance, wenn wir es auch alle nutzen.

Das Gewerbe und der Handel sind in der Krise. Das zeigen nicht nur die vielen leeren Geschäfte in der Landsberger Altstadt (Hinteranger, aber inzwischen auch Vorderanger). Dafür haben Paketdienste und sonstige Versandarten Hochkonjunktur. Täglich stapeln sich die Päckchen in unseren Hausgängen. Also nutzt alles Jammern über das Sterben der Innenstädte nichts, wenn wir doch andere Wege beim Einkaufen gehen. Diese Situation in manchen Innenstädten ist trostlos und hat nun auch Landsberg in Teilbereichen erfasst.

Eine gesunde Mischung von Handel, Gewerbe, Leben und Wohnen

Und natürlich hat dies auch Folgen für neue Baugebiete, die genau dies wollen. Eine gesunde Mischung von Handel, Gewerbe, Leben, Kultur und Wohnen. Das zeigen die Baukrise und die leer stehenden Gewerbeflächen beim Projekt "Urbanes Leben am Papierbach". Und sofort waren sie auch wieder da, die Unkenrufe von einigen, die schon vorher (vor Corona und Baukrise) wussten, dass dieses Projekt nichts wird. Und vielleicht ist das auch so, aber was hilft es in der jetzigen Situation. Jetzt ist überlegtes Handeln angesagt und dass sich Investor, Projektleitung und Stadt auf eine Zukunft für das Projekt einigen, mit der alle leben können. Eine Bauruine in der Stadt will keiner. Wohnungen, Parkplätze, Verkehrskonzepte und ein Nebeneinander von Gewerbe und Wohnungen, von Kindergarten, Café und Hotel wäre eine ideale Vorstellung, auch wenn man sich von der ein oder anderen Luxuslösung verabschieden muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen