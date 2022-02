Diskussion nimmt Fahrt auf

Altes erhalten oder Ne

Der Schlossberg in Landsberg ist, wenngleich schon seit 200 Jahren kein Schloss mehr vorhanden ist, einer der wichtigsten Plätze der Stadtgeschichte. Und so wie dieser Platz im Mittelalter ein bevorzugter Bauort war, so ist er es auch heute: Genau da, wo die meisten mittelalterlichen Reste im Boden stecken dürften – an der Nordseite der heutigen Schlossbergschule – soll der Erweiterungsbau errichtet werden. Das Schulprojekt gerät zu einem klassischen Interessenkonflikt zwischen dem Bemühen, historische Zeugnisse und das gewohnte Stadtbild zu bewahren und neues Notwendiges zu schaffen. Wie er aufgelöst werden kann, blieb bei der Informationsveranstaltung am Freitag weitgehend offen. Ob es wirklich reicht, auf eine Unterkellerung zu verzichten, um das Bodendenkmal zu erhalten?

Oder muss der Schutz von mittelalterlichen Resten für eine möglichst kinderfreundliche Erweiterung zurückstehen? Als solche darf man den Siegerentwurf sicher bezeichnen. Freiflächen an der Südseite und Unterrichtsräume an der Nordseite sind sinnvoller als von der Sonne aufgeheizte Klassenzimmer und schattige Freiflächen. Man darf gespannt sein, ob und wie die Problemlage aufgelöst werden kann, die ja nicht nur wegen des Denkmalschutzes besteht. Dazu kommen noch Anwohnerbedenken, bei denen auch das Stichwort Verkehrsbelastung nicht fehlen darf.

Rund ein Jahr nach der Auswahl des jetzigen Siegerentwurfs scheint die Diskussion um den Schulanbau auf dem Schlossberg richtig Fahrt aufzunehmen – inklusive der Frage, ob der Schlossberg der passende Platz für die Schule ist, die ja auch immer wieder gestellt worden ist.