Diskussion zum Schlossberg: Von Neutralität keine Spur

Plus Bei einer Podiumsdiskussion soll über Pro und Contra zum Anbau an die Landsberger Schlossbergschule diskutiert werden. Dabei machen die Veranstalter zwei Fehler, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Wer eine Podiumsdiskussion zu einem heiklen Thema organisiert, der sollte sich zu Neutralität verpflichtet fühlen. Doch genau das ist dem Wessobrunner Kreis als Veranstalter nicht gelungen. Bei der Diskussion um den richtigen Standort für den Anbau an die Landsberger Schlossbergschule war nicht nur die Besetzung des Podiums, sondern auch die Wahl der Moderatorin unglücklich.