Diskussionsrunde zu Corona: Bürgernähe ist jetzt wichtig

Plus Corona spaltet die Gesellschaft - es ist wichtiger denn je, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Landrat Thomas Eichinger hat dazu das richtige Format gewählt, findet LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Die Corona-Pandemie spaltet unsere Gesellschaft – das zeigen mit Nachdruck die wöchentlichen Demonstrationen, die zuletzt vor allem in Landsberg und Dießen stattgefunden haben. Auch wenn sich „die Gräben“ durch die Online-Gesprächsrunde am Donnerstag wohl nicht schließen lassen: Es war an der Zeit, dass sich Landrat Thomas Eichinger (CSU) mit „Corona-Spaziergängern“ und Gegendemonstranten austauscht. Dazu hat er das richtige Format gewählt.

