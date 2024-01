Doppelmoral bei der Windkraft

Plus Dass die großen Kritiker der Fuchstal-Windkraftanlage nun Geld von genau dieser bekommen, sollte ein Ansporn für alle Gemeinden sein, schreibt LT-Redakteurin Lisa Gilz.

Gemeinden sollten sich über Nachbarorte, die Windkraftanlagen bauen, nun weniger ärgern oder sogar froh drum sein. Schließlich können sie, wie im Falle der ersten Windkraftanlage in Fuchstal, durchaus von den erneuerbaren Energien profitieren.

Und welcher Bürgermeister oder Gemeinderat verweigert schon 10.000 Euro dafür, dass man nicht mal einen Finger heben mussten – eine Unterschrift zur Geldannahme abgesehen. Das kommt bei den sich anbahnenden Haushaltsbesprechungen gerade rechtzeitig. Trotzdem ist es nachvollziehbar, wieso Fuchstal Bürgermeister Erwin Karg sogar kurz glaubte, dass Denklingen und Kaltental das Geld überhaupt nicht annehmen. Denn keine der beiden Gemeinden hat über die Jahre das Thema Windenergie in Fuchstal befürwortet, stattdessen aber kritisiert.