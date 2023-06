Dorfgemeinschaftshaus-Bau ist wie das Warten auf Godot

Plus Das Versprechen auf Fördergelder stellt sich in Unterdießen als leidiges Wartespiel heraus. Dabei müssten den Worten auch Taten folgen, sagt unsere LT-Redakteurin.

Gut Ding will Weile haben. Das mag ja in einigen Fällen stimmen. Doch auch eine Weile sollte irgendwann vorbeigehen. Im Fall des Dorfgemeinschaftshauses in Unterdießen wurde dieser Punkt überschritten. Einerseits wollen Bund, Länder und Regierungen Ortskerne wiederbeleben. Wollen Sanierungen bezuschussen und Projekte fördern, die dafür sorgen würden, dass die Infrastruktur entweder erhalten bleibt oder wieder aufgebaut wird. Andererseits machen sich Gemeinden die Arbeit, solche Maßnahmen auszuarbeiten, darüber zu diskutieren, Zeit zu investieren, Arbeitsgruppen zu gründen und Anträge zu stellen. Doch wozu?

Eigeninitiative lohnt sich nicht

Unterdießen steht in den Startlöchern, aber der Startschuss fällt nicht. Würden sie den Bau des neuen Dorfgemeinschaftshauses beginnen, wäre das wie ein Fehlstart, der bestraft wird. Bestraft von der unliebsamen deutschen Bürokratie. Denn gefördert wird nur, was auf die Bestätigung der Fördermittel folgt. Eigeninitiative bringt wenig und kostet viel. Das elendige Warten hat zudem den bitteren Beigeschmack der steigenden Baukosten und der ohnehin längeren Bauphase. Auf das Versprechen für Fördergelder sollten Taten folgen, nicht nur Worte vonseiten der Politik. Wenn eine Kommune die Telefonnummer vom Förder-Sachbearbeiter auswendig kann, ist das kein gutes Zeichen.

