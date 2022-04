Dreifaltigkeitsfriedhof: Aufklärung und Transparenz sind geboten

Plus Es ist gut, den Dreifaltigkeitsfriedhof in Landsberg umzugestalten. Die Stadt sollte dabei aber mit Bedacht vorgehen, findet LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Ansprechend gestaltete Grünflächen machen eine Stadt zweifellos attraktiver. Das schon lange ins Auge gefasste Vorhaben, den alten Dreifaltigkeitsfriedhof in Landsberg parkähnlich umzugestalten, ist deshalb prinzipiell ein gutes. Wegen der historischen Bedeutung des Ortes sollte dabei aber mit mehr Bedacht vorgegangen werden.