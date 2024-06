Dreistes Verhalten der bayerischen Regierung, wenn es um Windkraft geht

Plus Dass erneuerbare Energien ausgebaut werden müssen, ist unvermeidbar, sagt LT-Redakteurin Lisa Gilz. Doch sei das Vorhaben der bayerischen Regierung nicht der richtige Weg.

Der Plan von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, sich über das Vetorecht von Gemeinden und über das Ergebnis von Bürgerentscheiden hinwegzusetzen, ist zum Kopfschütteln. Herr Minister, was denken Sie sich dabei? Mit Diktat etwas durchzusetzen, ist keine Lösung, dazu zählt auch das Durchringen von Plänen, um nach einer verschlafenen Energiewende eine Windkraftquote einzuhalten, für die Bürgerinnen und Bürger im Freistaat überhaupt nichts können.

Geht´s nach Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, können in Zukunft ohne Gemeindeeinvernehmen Windräder auf kommunalem Grund gebaut werden. Foto: Peter Kneffel, dpa (Symbol)

Sicher, es allen recht zu machen, ist in der Politik eine Unmöglichkeit und erneuerbare Energien müssen her. Sich aber gegen den Willen einer Mehrheit durchzusetzen, erscheint schlichtweg undemokratisch. Die Staatsforsten ohne kommunales Einverständnis walten zu lassen, ist nicht die Lösung, um eine flächendeckende Akzeptanz für Windkraft zu schaffen. Dabei hat Denklingen gerade in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sich die Einstellung zu den Windrädern ändern kann und im entsprechenden Rahmen auch Bürgerinnen und Bürger dahinterstehen. Aber der machts halt aus, der Rahmen. Den sprengen die über 1000 zusätzlichen Hektar, die sich die Regierung wünscht. Es scheint so, als würde sie gleich die ganze Hand nehmen wollen, weil ihnen der kleine Finger gereicht wurde. Ob ein Vororttermin den Minister umstimmen würde? Vielleicht – wenn er bei der Aussicht auf den Profit nicht vor der geplanten Projektgröße die Augen verschließt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen