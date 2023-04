Durch Skudlik hatte Landsberg einen guten Ruf in Sachen Musik

Plus Ein neuer Kantor kommt, die Landsberger freuen sich auf ihn. Sein Vorgänger war in vielerlei Hinsicht musikalisch erfolgreich. Man wird ihn deshalb vermissen.

Winfried Lichtscheidel ist neuer "Dekanatskirchenmusiker der Pfarreiengemeinschaft Mariä Himmelfahrt", und ein wenig ähnelt er rein optisch seinem Vorgänger Johannes Skudlik. Man darf auf neue Ideen gespannt sein und es ist schön, dass diese Stelle wieder besetzt wurde, mit einem Musiker, der mit viel Herzblut dabei zu sein scheint.

Wenn wir uns erinnern, dann werden wir Johannes Skudlik nicht nur als Kantor der Pfarreiengemeinschaft in Erinnerung behalten. Er hat der Stadt Landsberg musikalisch in all den Jahren einen ganz neuen Stellenwert gegeben. Der Orgelsommer war seine Leidenschaft, und er hat durch die Musik auch viele Menschen in die Kirche gelockt, die dort sonst nicht so oft zu sehen waren. Die Menschen und die Kirche wurden Teil seiner langen Musiknächte und das waren schöne und bewegende Abende und Nächte für uns alle. Die italienische Nacht, die Mozartnacht, solche Events sind selten geworden und man vermisst sie in Landsberg schmerzlich. Man kann Johannes Skudlik und seiner Frau, die in vielen Dingen organisatorisch ein wenig den Dirigentenstab schwang, nur danken. Zahlreiche Orchester besuchten Landsberg und ein Landsberger Unternehmen unterstützte das lange Zeit finanziell. Leider sind die Zeiten vorbei, wir vermissen sie. Aber man hat schöne Erinnerungen daran.

Wie es jetzt weitergeht in Landsberg? Das ist sicher nicht alleine die Sachen von Winfried Lichtscheidel, er kann nur einen Beitrag leisten, das ist auch eine Sache, die das Kulturamt der Stadt überdenken muss. Ideen gibt es wohl vonseiten der Musiker genug. Aber ist auch das Geld da?

