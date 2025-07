Manufakturtag: Echte Begeisterung im Landsberger Einzelhandel

Der Manufakturtag ist etwas Besonderes. Denn er lebt nicht nur von einem tiefen Einblick ins Handwerk, sondern von der Begeister u ng der vielen Menschen, die ihren Kundinnen und Kunden viel zu erzählen haben. Das ist kein lustloses Abspulen von einem Pflichtprogramm, sondern, wenn man sich auf die Gespräche einlässt, kann man erleben, wie sehr die Landsberger Einzelhändlerinnen und Einzelhändler im Handwerk für ihren Beruf brennen. Ein Erlebnis, das man nicht unbedingt an jedem Einkaufstag und in jedem Geschäft in der Landsberger Innenstadt hat. Man erlebt echte Begeisterung und auch ein fundiertes Wissen, wenn man mal etwas genauer wissen will. Die Landsberger Innenstadt ist, solange es eine engagierte Crew rund um den Verein „die Aufmacher“ gibt, die wirklich hinter ihrem Beruf stehen, noch lange nicht tot.

Alexandra Lutzenberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis