Ein Expressbus ab Geltendorf wäre ein großer Wurf

Plus Der MVV-Beitritt des Landkreises Landsberg lässt weiter auf sich warten. Doch der MVV schafft auch so zumindest punktuelle Verbesserungen.

Noch nie sei der Landkreis Landsberg so nah an einem Beitritt zum MVV gewesen wie jetzt: Darüber freute sich im September 2019 Landrat Thomas Eichinger ( CSU): Damals wurde eine Grundlagenstudie zu den Verkehrsbedürfnissen im Landkreis beschlossen und es wurde bekannt, dass die dafür notwendige "Zuzahlung" des Landkreises für den vergünstigten MVV-Tarif in einigen Jahren ganz vom Staat übernommen werden könnte.

Zuvor hatte es geheißen, schon Ende 2022 könnte der MVV-Tarif wirksam werden, dann Ende 2023, im vergangenen Jahr war von 2024 die Rede. Man darf gespannt sein, was schneller eintritt: Der MVV-Beitritt oder die Verlängerung der MVV-Expressbuslinie von Oberpfaffenhofen beziehungsweise Weßling nach Geltendorf.

