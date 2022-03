Kreis Landsberg: Ein Glücksfall in der Energiekrise

Plus Der Landkreis Landsberg setzt auf mobilen Wärmetransport. Das Projekt sollte ausgebaut werden, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Es ist fünf Jahre her, dass die Landsberger Energieagentur, kurz Lena, einen wichtigen Schritt vollzogen hat. Ihre Mitglieder wollten nicht mehr nur Ideengeber für die Energiewende sein, sondern ein Motor auf regionaler Ebene. Und so wurde bei einer Mitgliederversammlung im März 2017 beschlossen, eine Tochtergesellschaft zu gründen, die selbst Projekte verwirklichen soll. Zum Beispiel den Transport von Wärme mittels speziellen Containern.