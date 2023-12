Plus Das Partyzelt auf der Waitzinger Wiese ist abgesagt. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Der Lumpige Donnerstag in Landsberg ist weit über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannt. Nach dem Umzug steigt eine große Faschingsparty – auf den Straßen, Plätzen und den Lokalen der Altstadt und seit 2013 im Partyzelt auf der Waitzinger Wiese. Vorwiegend Jugendliche und junge Erwachsene feierten dort. Dass die Party im großen Zelt heuer ausfällt, ist ein herber Verlust für den Landsberger Fasching und steht sinnbildlich für die aktuelle Situation in der Gastronomie und Veranstaltungsbranche.

Die Veranstalter des Faschingszelts führen die gestiegenen Kosten in allen Bereichen als Hauptgrund für die Absage an. Dabei wollten sie über eine Ausweitung der Veranstaltungen das Zirkuszelt besser auslasten und so mehr Einnahmen generieren.

