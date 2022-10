Ein Schatten liegt über dem Schondorfer Vorzeigeprojekt

Plus In Schondorf entsteht günstiger Wohnraum für Einheimische. An die Auflagen halten sich offenbar nicht alle. Es gilt, schnell aufzuklären. Ein Kommentar von Christian Mühlhause.

Wer in Schondorf Wohneigentum erwerben will, braucht reiche Eltern oder einen sehr gut bezahlten Job. Die Seelage, die Nähe zur A96 und die Bahnanbindung machen den Ort auch für Auswärtige attraktiv, was die Preise zusätzlich anheizt. Dass Einheimische dann die Chance bekommen, zu deutlich günstigeren Konditionen auf dem Prix-Gelände Wohneigentum zu erwerben und zu beziehen und damit ihrer Heimatgemeinde nicht den Rücken kehren müssen, ist eine löbliche Entscheidung der Gemeinde gewesen, die finanziell auch nicht gerade auf Rosen gebettet ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

