Brauchtum am 1. Mai: Ein Schritt hin zur Normalität

Plus Am 1. Mai werden im Landkreis Landsberg wieder Maibäume aufgestellt. Ein wichtiger Termin für die Dorfgemeinschaft, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die Corona-Pandemie hat unser Leben in vielen Bereichen tief greifend verändert. Und damit einhergehend auch das Zusammenleben im Dorf oder in der Stadt. Kultur, Brauchtum, Freizeit – alles litt unter den strengen Auflagen der Infektionsschutzverordnung.