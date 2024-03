Ein Schutzstreifen ist nicht die alleinige Lösung

Plus Auf der Neuen Bergstraße in Landsberg ist viel Verkehr. Gegenseitige Rücksichtnahme ist daher angebracht.

Radfahren auf der Neuen Bergstraße in Landsberg ist kein Zuckerschlecken. Bergab, mit hoher Geschwindigkeit, aber auch bergauf, teilen sich Radfahrende den hauptsächlich in der Kurve knapp bemessenen Verkehrsraum mit anderen Verkehrsteilnehmern. Das bringt Konflikte mit sich, die sich allein durch Baumaßnahmen nicht lösen lassen. Gegenseitige Rücksichtnahme und Geduld sind dort gefragt.

Der Vorschlag der Stadtverwaltung, bergauf für Radfahrende einen Schutzstreifen anzubringen, ist richtig. Der Modellversuch in der Münchner Straße hat gezeigt, dass diese Lösung praktikabel ist. Solange es keine Mehrheit für einen kompletten Umbau des Kurvenbereichs mit Mittelleitplanke in der Neuen Bergstraße gibt, kann der Schutzstreifen eine Verbesserung bringen. Dass nach wie vor auch der Gehweg benutzt werden darf, muss Teil dieser Lösung sein.