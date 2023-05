Ein schwieriger Spagat für die Kommunalwerke Kaufering

Plus Der Weg zur klimaneutralen Kommune ist steinig. Kaufering sei kein Vorreiter, aber willens, an den eigenen Stellschrauben zu drehen, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Auch wenn noch viel Handlungsbedarf in Kaufering besteht, zeigt die Gemeinde zumindest guten Willen auf dem Weg zur klimaneutralen Kommune.

Die jüngste Sitzung im Werkausschuss der Kommunalwerke hat es verdeutlicht: Klimaschutz und der Umstieg auf erneuerbare Energien sind schon lange keine Außenseiterthemen mehr. So erfreut sich die Fernwärme großer Beliebtheit. Das Bioheizkraftwerk in Kaufering kann bald die gestiegene Nachfrage nicht mehr decken. Daher wurde eine Machbarkeitsstudie zum Ausbau des Fernwärmenetzes in Auftrag gegeben. Einigen Mitgliedern im Kauferinger Gemeinderat geht die Wärmewende nicht schnell genug und wünschen eine eigene und vor allem schnelle Lösung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen