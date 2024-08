Ein wirklich toller Sommer

Endlich hat mal man wirklich Grund wieder Eis zu essen. Denn nicht mal ein Sprung in die Becken im Inselbad in Landsberg schafft wirklich noch eine Abkühlung. Da muss man einfach was von innen machen. Die Landsbergerinnen und Landsberger machen es richtig und genießen (wenn sie es können) diese schönen Tage und lauen Sommernächte, die sogar nach einem Gewitter wieder richtig warm werden. Man flaniert gerne mit einem kühlen Eis durch die Stadt oder bleibt gleich in den Biergärten oder Eisdielen sitzen. Allen, die arbeiten müssen, wünschen wir, dass sie wenigstens kleine Erholungspausen einbauen können oder einen Arbeitgeber haben, der ihnen gerne ein Eis spendiert.

