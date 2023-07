Eine gelungene Premiere für den Christopher Street Day in Landsberg

Plus Die queere Community feiert in Landsberg ein fröhliches Fest. Schon jetzt scheint klar: Es wird eine Wiederholung geben.

Eine bunte Parade setzte am Samstag beim Christopher Street Day (CSD) in Landsberg ein Zeichen für mehr Vielfalt und Toleranz. Dass es solche Veranstaltungen nun immer öfter auch im ländlichen Raum gibt, ist gerade in der heutigen Zeit wichtig, denn: Queere Menschen müssen überall akzeptiert werden.

Rund 300 Personen sind für den CSD zusammengekommen - eine beachtliche Zahl, gerade vor dem Hintergrund, dass es die Premierenausgabe war. Wohl die meisten von ihnen kommen - oder stammen - aus der Region. Ihre Schilderungen gegenüber unserer Redaktion zeigten, dass ein Outing für Angehörige der queeren Community auch heute noch mit gewissen Unsicherheiten verbunden ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen