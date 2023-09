Das ehemalige Uniper-Gelände wird zum modernen Wohngebiet. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Landsberg wächst. Das ist derzeit gerade auf dem Areal der ehemaligen Pflugfabrik zu verfolgen, wo unter dem Motto „Urbanes Leben am Papierbach“ Wohnungen für 1500 Menschen inklusive Bürogebäuden, Geschäften und Kulturbau errichtet werden. Eine Art neues Stadtviertel könnte auch auf dem ehemaligen Uniper-Gelände im Osten der Stadt entstehen. Es ist ein spannendes und herausforderndes Projekt.

Peter Kerler, Geschäftsführer des Projektentwicklers Inventus, wird nicht müde zu betonen, dass er das Areal in enger Abstimmung mit der Stadt und den Anwohnenden entwickeln möchte. Der Prozess benötige Zeit, viel zu vielschichtig sei die Umwandlung eines Betriebsgeländes dieser Größe in ein modernes Wohngebiet. Kerlers Weg ist der richtige. Im Hauruck-Verfahren kann nichts nachhaltig Gutes entstehen.

Es müssen noch viele Fragen beantwortet werden

Die Umwandlung des Geländes ist eine große Chance für den Landsberger Osten. Wohnraum, aber auch Büro- und Gewerbeflächen werden dort genauso benötigt wie in der übrigen Stadt. Doch es gilt, viele Fragen zu beantworten. Etwa, wie hoch gebaut werden darf. Denn das Areal könnte ein Übergang von den mehrstöckigen Hochhäusern am Ziegelanger zu einer späteren Einfamilien- und Reihenhausbebauung am Reischer Talweg werden.

Die zweite wichtige Frage ist die nach dem Verkehr. Wie wird das Areal erschlossen? Nur von der Johann-Schmidt-Straße her oder auch über den Ziegelanger? Wird das Gelände am Ende verkehrsfrei? Müssen Tiefgaragen errichtet werden? Es wird spannend, wie Stadt, Stadtrat und Bauträger diese Fragen beantworten.

