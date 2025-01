Eine spannende Abstimmung steht vor der Tür

Eine Wahl und eine Abstimmung stehen am 23. Februar im Landkreis Landsberg an. Die Bundestagswahl und der Bürgerentscheid zum Thema Neubau des Landratsamtes. Und beim Landratsamt wird hart um die Gunst der Bürgerinnen und Bürger gekämpft und geworben. Die einen mit einem modernen und immer beliebter werdenden Pop-up-Store und die anderen wohl eher mit Mundpropaganda, denn die Bürgerinitiative „LRA-Neubau stoppen“ hat wenig Geld und startet auf ihrer Homepage einen Spendenaufruf. Ob das nötig ist, ist die Frage, denn eigentlich ist das Problem bekannt. Die Initiative will das Projekt stoppen, um keine Gelder zu verschwenden. Der Landkreis will bauen. Und dazu gibt es für jede Seite viele Gründe, die bereits bekannt sind und vor der Wahl nun nochmal kommuniziert werden. Auch im Landsberger Tagblatt, denn wir werden beide Parteien und ihre Sicht der Dinge in einem Interview gegenüberstellen.

Alexandra Lutzenberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgerentscheid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundestagswahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis