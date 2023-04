Eine Verpachtung wäre die sauberste Lösung

Plus Schon lange besteht der Wunsch, das Spitalgut in Landsberg ökologisch zu bewirtschaften. Die Ergebnisse des Gutachtens dürfen aber nicht ignoriert werden.

Die Debatte um das Spitalgut ist seit vielen Jahren ein Dauerbrenner im Landsberger Stadtrat. Der Wunsch nach einer Umstellung auf ökologischen Landbau erscheint zwar durchaus verständlich, ebenso eindeutig sind aber die Ergebnisse des neuesten Gutachtens dazu. Der Kompromiss, auf den sich die Rätinnen und Räte mit großer Mehrheit geeinigt haben, erscheint vor diesem Hintergrund sinnvoll.

Insbesondere die Grünen-Fraktion hatte bei dem Thema mehrere Anläufe unternommen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass ökologischer Landbau einige Vorteile mit sich bringt: Er fördert die Biodiversität, den Klimaschutz und schützt den Boden und das Wasser. Stadtrat und Landwirt Karl Greißl (UBV) sprach sich in aller Deutlichkeit für diese Bewirtschaftungsform aus. Gleichzeitig zeigte er sich verärgert, weil das Gutachten in seinen Augen alles andere als ausgewogen ist.

Eine Verpachtung würde wohl auch wirtschaftlich Sinn machen

Die Ergebnisse der in Auftrag gegebenen Untersuchungen wurden bereits in anderen Sitzungen zuvor kontrovers diskutiert. Das Gutachten muss für die Stadträtinnen und Stadträte dennoch die maßgebliche Entscheidungsgrundlage bleiben - dementsprechend fiel dann auch die Abstimmung aus. Nun dürfte (vorerst) Ruhe einkehren: In dem Beschluss ist festgelegt, dass alle Anträge von Stadtratsmitgliedern, die eine ökologische Bewirtschaftung des Spitalguts betreffen, erledigt sind.

In der jetzigen Sitzung wurde angedeutet, dass sich in nicht allzu ferner Zukunft in der Werkleitung eine Änderung ergeben könnte. Dann eine Verpachtung an einen Bio-Landwirt anzustreben, was auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten Sinn machen könnte, wäre wohl die sauberste Lösung.

