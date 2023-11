Einzelhandel in Landsberg: Kreative Lösungen sind gefragt

Plus Der Geschenk-Gutschein ist eine gute Idee, die mehr Teilnehmende verdient, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Man bekommt es häufig von Auswärtigen gesagt, wie schön die Landsberger Altstadt doch ist und wie besonders das Angebot des Einzelhandels. Denn in Landsberg gebe es noch inhabergeführte Geschäfte, nicht nur Ableger diverser Handelsketten. Das sehen viele Einheimische eher nicht so und so muss der Landsberger Einzelhandel verstärkt um deren Gunst kämpfen. Da ist jede Aktion gerade recht, die die lokale Wirtschaft stärkt.

Nun also setzen Stadt und Einzelhändler auf einen Gutschein, den möglichst viele Landsberger erwerben und weiterverschenken sollen. Der Beschenkte darf dann in der Innenstadt einkaufen und so bleibt das Geld in Landsberg. Soweit die Theorie. In der Praxis muss der Gutschein noch deutlich an Attraktivität gewinnen, sprich, es müssen noch einige Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister auf den Zug aufspringen, damit das bargeldlose Gutschein-Geschenk auch wirklich gekauft wird und schon heuer unter dem Christbaum landet.

