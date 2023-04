Eishockey: Keine leichte Aufgabe für den neuen HCL-Trainer

Plus Der neue Trainer der Riverkings hat viel Erfahrung im Nachwuchs. Eine erste Mannschaft sei aber eine andere Hausnummer, meint LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Nun ist es raus: Der HC Landsberg setzt bei der Besetzung des Trainerpostens für die erste Mannschaft auf eine interne Lösung. Mit Martin Hoffmann gibt man einem Mann die Chance, der sich schon seit einigen Jahren erfolgreich um Nachwuchs-Teams im Landsberger Eishockey kümmert. Jetzt soll er erstmals eine erste Mannschaft übernehmen.

Ein bisschen überraschend ist die Entscheidung doch. Für den HC Landsberg steht nach dem freiwilligen Abstieg aus der Oberliga in der Eishockey-Bayernliga ein Neustart an. Dazu passt, dass man einen neuen Trainer, ja sogar ein komplett neues Trainerduo präsentiert. Gleichzeitig setzt man aber erneut einen Trainer ein, der bislang nur im Nachwuchs erfolgreich war, und einen Co-Trainer, der erstmals überhaupt an der Bande steht.

