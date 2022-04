Endemie statt Pandemie: Der Weg zur Normalität ist lang

Plus Die Aufhebung der Corona-Regeln wirkt sich auf die Freizeitaktivitäten der Bürger im Landkreis Landsberg aus. Die gewonnene „Freiheit“ ist vielleicht nur eine Momentaufnahme. Ein Kommentar.

So schnell die Pandemie kam, so schnell ist sie wieder verschwunden – solche Sätze sind im Landkreis Landsberg oft zu hören, wenn man sich über das Thema Corona unterhält. Doch das alles klingt zu schön, um wahr zu sein. Das Virus ist noch unter uns, immer noch stecken sich Tausende Menschen an, von denen viele zu Risikogruppen gehören.

