Endlich mal wieder Landsberger Nightgroove

Plus Das Wetter war zwar nicht ideal, aber das hielt die Landsberger nicht davon ab, Samstagnacht zu grooven. Die Stimmung war toll und es wurde ausgelassen gefeiert. Ein Kommentar von Alexandra Lutzenberger.

Auch wenn es immer wieder regnete, der Stimmung beim Nightgroove tat es keinen Abbruch. Die Landsbergerinnen und Landsberger wanderten ausgiebig. Und natürlich waren Säulenhalle und Stadttheaterfoyer der absolute Renner und hatten mit dem Groove Club Munich und The Movement zwei Bands, die für super Stimmung sorgten. Und wie immer: Im Principe stapelten sich die Gäste bei dem Sound von Chico Diaz Salsaborrr. Man traf nur gutgelaunte Menschen, die auch gerne mal am Eingang ein wenig warteten, bis wieder Plätze frei waren.

Einziges kleines Manko: Wer ein Online-Ticket hatte, konnte das nur an fünf Standorten einlösen lassen und musste manchmal ziemlich wandern. Denn nicht alle beteiligten Kneipen hatten ein Lesegerät. Eigentlich nicht weiter schlimm (nur, wer online bespielt, sollte es auch vor Ort anbieten können), doch genau die Kneipen, die ein Lesegerät hatten, hatten dann keine Bändchen für den Einlass mehr und waren völlig hilflos, als man fragte, wie man denn nun an eine Karte kommen sollte.