Endlich wieder Veranstaltungen in Landsberg

Plus Im Landkreis Landsberg sollen heuer wieder einige Veranstaltungen stattfinden. Warum das wichtig ist, schreibt LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Endlich: Es geht wieder los in Sachen Veranstaltungen im Bereich Kultur und wir alle hoffen, dass das alles auch wirklich stattfinden kann. Gleich am selben Wochenende im September kann man in Landsberg tagsüber die aktuellen Autotrends auf der Waitzinger Wiese sehen und vielleicht sogar mal testen, abends geht es dann auf in die Landsberger Kunstnacht. Beide Veranstaltungen wurden schmerzlich vermisst, und beide Ankündigungen sind nun hoffentlich der Auftakt für viele weitere Veranstaltungen, die gerade im Sommer und im Freien stattfinden können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

