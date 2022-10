Energiekrise im Kreis Landsberg: Lieber eine Sparmaßnahme zu viel

Plus Viele Gebäude im Kreis Landsberg werden nicht beleuchtet. In der Energiekrise gilt es, lieber zu viele Maßnahmen umzusetzen, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Rund um viele öffentliche Gebäude und Kirchen im Kreis Landsberg bleiben die Lichter wegen der Energiekrise aus. Erst jetzt merkt man, wie wichtig diese auch für das nächtliche Ortsbild der Kommunen sind. Es ist noch nicht abschließend geklärt, in welcher Größenordnung der Stromverbrauch dadurch tatsächlich reduziert werden kann. Dennoch sind diese Maßnahmen unerlässlich.